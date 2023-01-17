Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти17.07.1727
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
17.07.1727
МК-1727 17.07.1727 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын Михаил
Рождение
1727
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
Написала рождение 1727 просто навскидку, чтобы было понятно, что это старший ребёнок МК-1727 17.07.1727 Михаил умер *** ИВ-1740, 1747 Михаила нет (умер)
Место жительства
Неизвестно