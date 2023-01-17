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Михаил Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

17.07.1727

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
17.07.1727
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 17.07.1727 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын Михаил
Рождение
1727

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

Написала рождение 1727 просто навскидку, чтобы было понятно, что это старший ребёнок МК-1727 17.07.1727 Михаил умер *** ИВ-1740, 1747 Михаила нет (умер)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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