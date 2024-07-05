Мой Никита Алексеев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти28.03.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1734
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
МОЙ ПРА⁶ДЕД ИВ-1737 Никита 3 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Никиты нет ИВ-1740 Никита 6 ИВ-1741 Никита 7 ИВ-1742 Никита 8 ИВ-1743 Никита 9 ИВ-1744 Никита 12 ИВ-1745 Никита 12 ИВ-1746 Никита 13 ИВ-1747 Никита 14... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.05.1753
Жена: Моя Домна Гаврилова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 16.05.1753 Той же вотчины деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын отрок Никита крестьянкой той же вотчины деревни Урвихина Гавриловой дочерью Андреева девкою Домниной первым браком.
Рождение ребёнка
1754
Сын: Илларион Никитин
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1755-1759 Лариона нет === ИВ-1760 Илларион 6 ИВ-1761 Илларион 6 3 ревизия ~1761 семья в Киселкино ИВ-1762 Ларион 7 ИВ-1763 Ларион 7 ИВ-1764 Сын их Иларион 8 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Ла... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Первая Дочь Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ЛУКИНО ИВ-1759 Татьяны нет ИВ-1760 Тотиана 1 ИВ-1761 Татиана 4 ИВ-1762-1772 Татьяны нет ИВ-1773 Татьяна 10 ИВ-1774 Татьяна 10 ИВ-1775 Татьяна 15 ИВ-1776 Татьяна 14 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Татияна 19 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1762
Сын: Мой Никита Никитин
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ПРА⁵ДЕД 3 ревизия ~1761 семья в Киселкино? ИВ-1762 Никита 6 месяцов МК-1762 25.03.1762 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Никита ИВ-1763-1764 Никиты нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вторая Дочь Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1774 Татьяна 10 ИВ-1780 Татияна 9 ИВ-1781 Татьяна 8 ИВ-1782 Татьяна 12 РС-1782, страница 1300 (ЛУКИНО) Рождённые после ревизии дочь девка Татьяна 10=1772 ИВ-1783 Татьяна 13 ИВ-1788 Татьяна 18 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1766
Сын: Карп Никитин
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1766 Карпа нет МК-1766 13.10.1766 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Карп ИВ-1767-1780 Карпа нет ИВ-1780 Карп 10 ИВ-1781 Карп 11 ИВ-1782 Карп 13 РС-1782, страница 1300 (ЛУКИНО) Рождённ... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Сын: Трофим Никитин
Мать ребёнка: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1768-1772 Трофима нет ИВ-1773 Трофим 5=1768 ИВ-1774 Трофим 8=1766 ИВ-1776 Трофим 10 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Трофим 14 ИВ-1781 Трофим 15 ИВ-1782 Трофим 17 РС-1782, страница 1300 (ЛУКИНО) Рождённые... Показать все
Смерть
28.03.1806
МК-1806 28.03.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянин Никита Алексеев 90 лет неизвестною болезнию Оный умершей погребен священником Василием Стефановым с дьячком Алексе... Показать все