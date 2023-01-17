Ларион Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1763 Ларион 7=1756 ИВ-1766 Ларион 7=1759 ИВ-1767 Ларион 8=1759 ИВ-1770 Ларион 12=1758 ИВ-1771 Ларион 11=1760
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно