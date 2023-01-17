Ларион Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

ИВ-1763 Ларион 7=1756 ИВ-1766 Ларион 7=1759 ИВ-1767 Ларион 8=1759 ИВ-1770 Ларион 12=1758 ИВ-1771 Ларион 11=1760
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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