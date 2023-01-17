Моя Домна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения10.01.1731
Дата смерти12.01.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
10.01.1731
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
УРВИХИНО МК-1731 10.01.1731 Бежецкого уезда вотчины Троице-Сергиево монастыря села Присек деревни Урвихина у крестьянина Гаврила Андреева дочь Домнина ИВ-1737 Домна 5=1732 ИВ-1739 Домна 7=1732 ИВ-1740... Показать все
Место жительства
10.01.1731
Бракосочетание
16.05.1753
Муж: Мой Никита Алексеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 16.05.1753 Той же вотчины деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын отрок Никита крестьянкой той же вотчины деревни Урвихина Гавриловой дочерью Андреева девкою Домниной первым браком.
Место жительства
16.05.1753
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ларион Никитин
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
ИВ-1763 Ларион 7=1756 ИВ-1766 Ларион 7=1759 ИВ-1767 Ларион 8=1759 ИВ-1770 Ларион 12=1758 ИВ-1771 Ларион 11=1760
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
ИВ-1773: Татьяне 10 лет, г.р. 1763 ИВ-1774: Татьяне 10 лет, г.р. 1764 ИВ-1775: Татьяне 15 лет, г.р. 1760 ИВ-1781: Татьяне 20 лет, г.р. 1761 ИВ-1782: Татьяне 22 года, г.р. 1760
Рождение ребёнка
25.03.1762
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
МК-1762: 25.03.1762 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Никита ИВ-1766: Никите 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Никите 4 лет, г.р. 1763 ИВ-1770: Никите 6 лет, г.р. 1764 ИВ-1771: Никите 7 лет, г.... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Сын: Трофим Никитин
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
ИВ-1774: Трофиму 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1774: Трофиму 8 лет, г.р. 1766 ИВ-1775: Трофиму 10 лет, г.р. 1765 ИВ-1781: Трофиму 15 лет, г.р. 1766 ИВ-1782: Трофиму 17 лет, г.р. 1765 ИВ-1783: Трофиму 18 лет, г.... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1766
Сын: Карп Никитин
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
МК-1766: 13.10.1766 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Карп ИВ-1781: Карпу 11 лет, г.р. 1770 ИВ-1782: Карпу 13 лет, г.р. 1769 ИВ-1783: Карпу 14 лет, г.р. 1769 ИВ-1788: Карпу 19 года, г.р.... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Мой Никита Алексеев
ИВ-1781: Татьяне 8 лет, г.р. 1773 ИВ-1782: Татьяне 12 лет, г.р. 1770 ИВ-1783: Татьяне 13 лет, г.р. 1770 ИВ-1788: Татьяне 18 лет, г.р. 1770 ИВ-1790: Татиане 20 лет, г.р. 1770 ИВ-1792: Татиане 22 года, ... Показать все
Смерть
12.01.1792
МК-1792: 02.01.1992 Деревни Лукина крестьянская жена Домна Гаврилова неизвестною болезнею. Возраст: 02.01.1992-10.01.1731=61 год