Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1760
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
ИВ-1773: Татьяне 10 лет, г.р. 1763 ИВ-1774: Татьяне 10 лет, г.р. 1764 ИВ-1775: Татьяне 15 лет, г.р. 1760 ИВ-1781: Татьяне 20 лет, г.р. 1761 ИВ-1782: Татьяне 22 года, г.р. 1760
Бракосочетание
18.07.1781
Муж: Семён Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно