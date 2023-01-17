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Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1731 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

ИВ-1773: Татьяне 10 лет, г.р. 1763 ИВ-1774: Татьяне 10 лет, г.р. 1764 ИВ-1775: Татьяне 15 лет, г.р. 1760 ИВ-1781: Татьяне 20 лет, г.р. 1761 ИВ-1782: Татьяне 22 года, г.р. 1760
Бракосочетание
18.07.1781

Муж: Семён Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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