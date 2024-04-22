Анна Семёнова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Семён Иванов
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Бракосочетание
17.05.1809
Муж: Родион Яковлев
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно