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Анна Семёнова

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1759 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён Иванов

Мать: Первая Дочь Татьяна Никитина

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Бракосочетание
17.05.1809

Муж: Родион Яковлев

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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