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Родион Яковлев

Место рождения

Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.05.1809

Жена: Анна Семёнова

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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