Родион Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1809
Жена: Анна Семёнова
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто именно венчаны 17.05.1809 Той же волости деревни Старова крестьянин вдовец Ирадион Яковлев с девкой Присецкой волости деревни Иевска крестьянина Семена Иванова дочерью Анной полувторым бр... Показать все
Смерть
Неизвестно