Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1781
Жена: Татьяна Никитина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно