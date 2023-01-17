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Семён Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1781

Жена: Татьяна Никитина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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