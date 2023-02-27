Меланья Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
КАРЕЛОВО бракосочетание ИЕВСКОЕ РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) Мать его вдова Меланья Калинина дочь старинная той же вотчины деревни Корелова 57=1725
Рождение ребёнка
1763
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: не указан
МК-1781 17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком. РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) Сим... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно