Меланья Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Калинина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

КАРЕЛОВО бракосочетание ИЕВСКОЕ РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) Мать его вдова Меланья Калинина дочь старинная той же вотчины деревни Корелова 57=1725
Рождение ребёнка
1763

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: не указан

МК-1781 17.07.1781 Деревни Еськи отрок крестьянский сын Семён Иванов с девкой той же вотчины деревни Лукина крестьянской дочерью Татьяной Никитиной первым браком. РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) Сим... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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