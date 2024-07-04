Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Семён Иванов
РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) У них сын рождённый после ревизии Иван месяц=1782
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Правнучка МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА ИЕВСКОЕ ОКСИНЬИНО МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно