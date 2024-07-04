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Иван Семёнов

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Семён Иванов

Мать: Первая Дочь Татьяна Никитина

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1355 (ИЕВСКОЕ) У них сын рождённый после ревизии Иван месяц=1782
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Правнучка МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА ИЕВСКОЕ ОКСИНЬИНО МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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