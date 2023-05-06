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Ирина Иванова

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Семёнов

Мать: не указана

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Правнучка МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА ИЕВСКОЕ ОКСИНЬИНО МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1811

Муж: Никифор Захаров

МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского крестьянина Ивана Семёнова дочерью Ириной первым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1811

Сын: Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Захаров

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1811 19.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина у крестьянина Никифора Захарова жена Ирина Иванова родила сына Димитрия которой молитвован священником Васильем Стефановым и крещён оным же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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