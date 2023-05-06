Ирина Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Семёнов
Мать: не указана
Правнучка МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА ИЕВСКОЕ ОКСИНЬИНО МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1811
Муж: Никифор Захаров
МК-1811 25.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина крестьянский сын Никифор Захаров с девкою того же уезда и вотчины деревни Иевского крестьянина Ивана Семёнова дочерью Ириной первым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1811
Сын: Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Захаров
МК-1811 19.10.1811 Того же уезда и вотчины деревни Оксиньина у крестьянина Никифора Захарова жена Ирина Иванова родила сына Димитрия которой молитвован священником Васильем Стефановым и крещён оным же... Показать все
Смерть
Неизвестно