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Никита Никитин/Аникитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1762

Отец: Мой Никита Алексеев

Мать: Моя Домна Гаврилова

МК-1762: 25.03.1762 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Никита ИВ-1766: Никите 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Никите 4 лет, г.р. 1763 ИВ-1770: Никите 6 лет, г.р. 1764 ИВ-1771: Никите 7 лет, г.... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

ИВ-1805: Елене 13 лет, г.р. 1792 ИВ-1810: Елене 18 лет, г.р. 1792
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
05.08.1797

Сын: Аникита Никитин

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1798

Дочь: Неонила/Ненила Никитина

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Георгий Никитин

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

ИВ-1805: Георгию 3 года, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1802

Сын: Егор Никитин

Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Никитин

Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова

ИВ-1810: Григорий 9 месяцев
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пётр Никитин

Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения/Оксинья Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Никитин

Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1830 (ИВ-1830, уже нет в живых)
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