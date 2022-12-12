Никита Никитин/Аникитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1762
Отец: Мой Никита Алексеев
Мать: Моя Домна Гаврилова
МК-1762: 25.03.1762 Деревни Лукина крестьянина Никиты Алексеева сын Никита ИВ-1766: Никите 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Никите 4 лет, г.р. 1763 ИВ-1770: Никите 6 лет, г.р. 1764 ИВ-1771: Никите 7 лет, г.... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
ИВ-1805: Елене 13 лет, г.р. 1792 ИВ-1810: Елене 18 лет, г.р. 1792
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
05.08.1797
Сын: Аникита Никитин
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
27.10.1798
Дочь: Неонила/Ненила Никитина
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Георгий Никитин
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
ИВ-1805: Георгию 3 года, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1802
Сын: Егор Никитин
Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Никитин
Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова
ИВ-1810: Григорий 9 месяцев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пётр Никитин
Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения/Оксинья Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Никитин
Мать ребёнка: Ксения/Оксинья Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
До 1830 (ИВ-1830, уже нет в живых)