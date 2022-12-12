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Пётр Никитин

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Никита Никитин/Аникитин

Мать: Ксения/Оксинья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1840

Жена: Дарья Фёдорова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1841

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1842

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.05.1850

Жена: Евдокия Саввина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1851

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1852

Сын: Иоанн Петров

Мать ребёнка: Евдокия Саввина

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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