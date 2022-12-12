Пётр Никитин
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Никита Никитин/Аникитин
Мать: Ксения/Оксинья Фёдорова
Бракосочетание
11.02.1840
Жена: Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
16.01.1841
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
06.02.1842
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
28.09.1844
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
08.04.1848
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
Бракосочетание
05.05.1850
Жена: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
28.02.1851
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Рождение ребёнка
24.07.1852
Сын: Иоанн Петров
Мать ребёнка: Евдокия Саввина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно