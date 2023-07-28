Второй Сын Василий Петров
Место рождения
Дата рождения21.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859
Отец: Пётр Никитин
ИВ-1859 такой ведомости нет ⛔ МК-1859 Василий 21/22.02.1859 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Смерть
Неизвестно