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Второй Сын Василий Петров

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
21.02.1859

Отец: Пётр Никитин

Мать: Вторая Жена Евдокия Савельева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1859 такой ведомости нет ⛔ МК-1859 Василий 21/22.02.1859 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц... Показать все
Смерть
Неизвестно