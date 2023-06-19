Анастасия Петрова
Место рождения
Дата рождения26.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854
Отец: Пётр Никитин
МК-1854 Анастасия 26/28.10.1854 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно