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Анастасия Петрова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
26.10.1854

Отец: Пётр Никитин

Мать: Вторая Жена Евдокия Саввина

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1854 Анастасия 26/28.10.1854 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дья... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно