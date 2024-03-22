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Ирина Петрова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.04.1848

Дата смерти

14.11.1849

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1848

Отец: Пётр Никитин

Мать: Первая Жена Дарья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Ирина 08/10.04.1848 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Дарья Федорова, оба православного исповедания Погоста Лютниц св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.11.1849
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1849 14/16.11.1849 Казенного ведомства деревни Лукина Петра Никитина дочь Ирина Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов дьячек Алексей Тимофеев Ветлицкий Лета умершаго: 7 месяцов От чего ... Показать все
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