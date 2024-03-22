Ирина Петрова
Место рождения
Дата рождения08.04.1848
Дата смерти14.11.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1848
Отец: Пётр Никитин
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Ирина 08/10.04.1848 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Дарья Федорова, оба православного исповедания Погоста Лютниц св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1849
МК-1849 14/16.11.1849 Казенного ведомства деревни Лукина Петра Никитина дочь Ирина Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов дьячек Алексей Тимофеев Ветлицкий Лета умершаго: 7 месяцов От чего ... Показать все