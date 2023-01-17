Дарья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти16.02.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фёдор Хрисанфов
Мать: Федосья Васильева
Бракосочетание
11.02.1840
Муж: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
16.01.1841
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
06.02.1842
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
28.09.1844
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1848
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Смерть
16.02.1850