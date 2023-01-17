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Дарья Фёдорова

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Место рождения

Марково

Дата рождения

1821

Дата смерти

16.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фёдор Хрисанфов

Мать: Федосья Васильева

Бракосочетание
11.02.1840

Муж: Пётр Никитин

Рождение ребёнка
16.01.1841

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Рождение ребёнка
06.02.1842

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Рождение ребёнка
08.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Смерть
16.02.1850
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