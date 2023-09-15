Фёдор Хрисанфов
Место рождения
Дата рождения07.11.1783
Дата смерти31.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
07.11.1783
Отец: Хрисанф Фёдоров
Мать: Екатерина Алексеева
ТЕСТЬ ПЕТРА НИКИТИНА!!! [Дочь Фёдора вышла замуж за Петра, сына НИКИТЫ НИКИТИНА!!!] МК-1783 07.11.1783 Восприемник: дьячек Алексей Васильев (Лютницы) ИВ-1788 Фёдор 4=1784 ИВ-1790 Фёдор 6=1784 ИВ-1792... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1811
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Первая Жена Домна Кузьмина
МК-1811 19.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Фёдора Хрисанфова, жена Домна Космина родила сына Ивана, которой молитвован священником Васильем Стефановым и крещён оным же с ... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Первая Жена Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Феодосия Васильева
МАРКОВО ИВ-1835-1838 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!! МК-1838 15.06.1838 Пятнадцатого числа Казенной Починовской волости деревни Маркова крестьянина Ивана Федорова и законной его жены Натальи Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Феодосия Васильева
МАРКОВО ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Акилина 17=1823 ИВ-1841 Акилина 18=1823 Восприемница!!! МК-1841 16/18.01.1841 Максим Той же волости деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законна... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1825
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Феодосия Васильева
МАРКОВО МК-1824 23.08.1824 Того же уезда и волости деревни Маркова крестьянина Федора Хрисанфова законная его жена Федосья Васильева родила дочь Наталью, которая молитвована священником Иаковом Петров... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1846
МК-1846 31.01/02.02.1846 Казенной Михайлогорской волости деревни Маркова крестьянин Федор Хрисанфов Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов диякон Петр Димитриев Тяжелов пономарь Петр Семенов... Показать все