Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1781: Екатерине 22 года, г.р. 1759 ИВ-1782: Екатерине 22 года, г.р. 1760 ИВ-1788: Екатерине 27 лет, г.р. 1761 ИВ-1790: Екатерине 29 лет, г.р. 1761 ИВ-1792: Екатерине 31 год, г.р. 1761 ИВ-1805: Екат... Показать все
Бракосочетание
17.05.1780
Муж: Хрисанф Фёдоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
ИВ-1782: Степану 2 года, г.р. 1780 ИВ-1788: Степану 8 лет, г.р. 1780 ИВ-1790: Степану 10 лет, г.р. 1780 ИВ-1792: Степана 12 лет, г.р. 1780 ИВ-1805: Степану 25 лет, г.р. 1780
Рождение ребёнка
07.11.1783
Сын: Фёдор Хрисанфов
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
МК-1783: 07.11.1783 Восприемник: дьячек Алексей Васильев (Лютницы) ИВ-1788: Фёдору 4 года, г.р. 1784 ИВ-1790: Фёдору 6 лет, г.р. 1784 ИВ-1792: Фёдору 8 лет, г.р. 1784 ИВ-1805: Фёдору 21 год, г.р. 1784
Рождение ребёнка
1785
Сын: Евдокия Хрисанфова
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
ИВ-1788: Евдокии 3 года, г.р. 1785 ИВ-1790: Евдокии 5 лет, г.р. 1785 ИВ-1792: Евдокии 7 лет, г.р. 1785 ИВ-1805: Евдокии 20 лет, г.р. 1785
Рождение ребёнка
30.10.1786
Сын: Георгий Хрисанфов
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
МК-1786: 30.10.1786 Восприемник: дьячек Алексей Васильев (Лютницы) ИВ-1788: Георгию 1 год, г.р. 1787
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агрипена Хрисанфова
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
ИВ-1790: Агрипене 2 года, г.р. 1788 ИВ-1792: Агрипене 3 года, г.р. 1789 ИВ-1805: Агрипене 16 лет, г.р. 1789
Рождение ребёнка
30.01.1793
Дочь: Ксения/Оксинья Хрисанфова
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
МК-1793: д.р. Ксении 30.01.1793 ИВ-1805: Оксинье 13 лет, г.р. 1792
Рождение ребёнка
22.10.1794
Сын: Аверкий Хрисанфов
Отец ребёнка: Хрисанф Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанф Фёдоров
МК-1780 17.05.1780 Экономической волости Присецкой вотчины деревни Маркова крестьянский сын отрок Хрисанф Фёдоров с той же вотчины деревни Возгрева крестьянской дочерью девкой Екатериной Алексеевой пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно