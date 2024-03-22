Агриппина Хрисанфова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Хрисанф Фёдоров
Мать: Екатерина Алексеева
ИВ-1790 Агрипена 2 ИВ-1792 Агрипена 3 ИВ-1805 Агрипена 16 Восприемница!!! МК-1809 У кого кто родился 08/10.12.1809 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Федора Хрисанфова жена Домн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно