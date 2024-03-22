Агриппина Хрисанфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Хрисанфова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Хрисанф Фёдоров

Мать: Екатерина Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Агрипена 2 ИВ-1792 Агрипена 3 ИВ-1805 Агрипена 16 Восприемница!!! МК-1809 У кого кто родился 08/10.12.1809 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Федора Хрисанфова жена Домн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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