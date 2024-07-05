Наталья Григорьева 22.08.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Григорьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

22.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1814

Отец: Григорий Леонтьев

Мать: Агриппина Хрисанфова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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