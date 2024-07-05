Наталья Григорьева
Место рождения
Дата рождения22.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1814
Отец: Григорий Леонтьев
Мать: Агриппина Хрисанфова
МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно