Григорий Леонтьев 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Леонтьев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Мать: Евдокия Наумова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Сын Евдокии Наумовой, внук МОЕГО НАУМА ФИЛИППОВА 2. Муж Агриппины Хрисанфовой. Её брат Фёдор Хрисанфов - тесть Петра Никитина [Дочь Фёдора вышла замуж за Петра, сына МОЕГО НИКИТЫ Н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Агриппина Хрисанфова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1812 Кто имянно венчаны 02.02.1812 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Григорей Леонтьев с девкою того же уезда и вотчины деревни Маркова крес... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1814

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Хрисанфова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью, которая молит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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