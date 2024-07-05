Григорий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Второй Двойник Леонтий Филиппов
Мать: Евдокия Наумова
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Сын Евдокии Наумовой, внук МОЕГО НАУМА ФИЛИППОВА 2. Муж Агриппины Хрисанфовой. Её брат Фёдор Хрисанфов - тесть Петра Никитина [Дочь Фёдора вышла замуж за Петра, сына МОЕГО НИКИТЫ Н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1812
Жена: Агриппина Хрисанфова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1812 Кто имянно венчаны 02.02.1812 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Григорей Леонтьев с девкою того же уезда и вотчины деревни Маркова крес... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1814
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Хрисанфова
МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью, которая молит... Показать все
Смерть
Неизвестно