Евдокия Наумова
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Мой Наум Филиппов
Мать: не указана
ИВ-1737-1741 Евдокии нет РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него жена Наумова дочь Евдокия 8/27 1761-8=1753 1782-27=1755
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов
Восприемница МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Сын Евдокии Наумовой, внук МОЕГО НАУМА ФИЛИППОВА 2. Муж Агриппины Хрисанфовой. Её брат Фёдор Хрисанфов - тесть Петра Никитина [Дочь Фёдора вышла замуж за Петра, сына МОЕГО НИКИТЫ Н... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Фёкла Леонтьева
Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов
РС-1782, страница 1497 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Фёкла 1782-1=1781
Смерть
Неизвестно