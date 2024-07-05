Евдокия Наумова 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Наумова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Мой Наум Филиппов

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737-1741 Евдокии нет РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него жена Наумова дочь Евдокия 8/27 1761-8=1753 1782-27=1755
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемница МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Сын Евдокии Наумовой, внук МОЕГО НАУМА ФИЛИППОВА 2. Муж Агриппины Хрисанфовой. Её брат Фёдор Хрисанфов - тесть Петра Никитина [Дочь Фёдора вышла замуж за Петра, сына МОЕГО НИКИТЫ Н... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Фёкла Леонтьева

Отец ребёнка: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1497 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети рожденные после ревизии Фёкла 1782-1=1781
Смерть
Неизвестно

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