Анна Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Второй Двойник Леонтий Филиппов
Мать: Евдокия Наумова
Восприемница МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно