Анна Леонтьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Леонтьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Второй Двойник Леонтий Филиппов

Мать: Евдокия Наумова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемница МК-1814 Число рождения 22/23.08.1814 У кого кто родился. Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатюкова у крестьянина Григория Леонтьева жжена Агрипина Хрисанфова родила дочь Наталью,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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