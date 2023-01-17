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Хрисанф Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1762

Отец: Фёдор Антонов/Антипов/Александров

Мать: Ксения Фёдорова

МК-1762 16.03.1762 Деревни Маркова крестьянина Фёдора Антонова сын Хрисанф ИВ-1763: Хрисанфу 1 год, г.р. 1762 ИВ-1766: Хрисанфу 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Хрисанфу 4 года, г.р. 1763 ИВ-1770: Хрисанфу ... Показать все
Бракосочетание
17.05.1780

Жена: Екатерина Алексеева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Степан/Стефан Хрисанфов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

ИВ-1782: Степану 2 года, г.р. 1780 ИВ-1788: Степану 8 лет, г.р. 1780 ИВ-1790: Степану 10 лет, г.р. 1780 ИВ-1792: Степана 12 лет, г.р. 1780 ИВ-1805: Степану 25 лет, г.р. 1780
Рождение ребёнка
07.11.1783

Сын: Фёдор Хрисанфов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1783: 07.11.1783 Восприемник: дьячек Алексей Васильев (Лютницы) ИВ-1788: Фёдору 4 года, г.р. 1784 ИВ-1790: Фёдору 6 лет, г.р. 1784 ИВ-1792: Фёдору 8 лет, г.р. 1784 ИВ-1805: Фёдору 21 год, г.р. 1784
Рождение ребёнка
1785

Сын: Евдокия Хрисанфова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

ИВ-1788: Евдокии 3 года, г.р. 1785 ИВ-1790: Евдокии 5 лет, г.р. 1785 ИВ-1792: Евдокии 7 лет, г.р. 1785 ИВ-1805: Евдокии 20 лет, г.р. 1785
Рождение ребёнка
30.10.1786

Сын: Георгий Хрисанфов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1786: 30.10.1786 Восприемник: дьячек Алексей Васильев (Лютницы) ИВ-1788: Георгию 1 год, г.р. 1787
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агрипена Хрисанфова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

ИВ-1790: Агрипене 2 года, г.р. 1788 ИВ-1792: Агрипене 3 года, г.р. 1789 ИВ-1805: Агрипене 16 лет, г.р. 1789
Рождение ребёнка
30.01.1793

Дочь: Ксения/Оксинья Хрисанфова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1793: д.р. Ксении 30.01.1793 ИВ-1805: Оксинье 13 лет, г.р. 1792
Рождение ребёнка
22.10.1794

Сын: Аверкий Хрисанфов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

МК-1780 17.05.1780 Экономической волости Присецкой вотчины деревни Маркова крестьянский сын отрок Хрисанф Фёдоров с той же вотчины деревни Возгрева крестьянской дочерью девкой Екатериной Алексеевой пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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