Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1763: Ксении 29 лет, г.р. 1734 ИВ-1766: Ксении 38 лет, г.р. 1728 ИВ-1767: Ксении 37 лет, г.р. 1730 ИВ-1770: Ксении 42 года, г.р. 1728 ИВ-1771: Ксении 41 год, г.р. 1730 ИВ-1772: Ксении 43 года, г.р.... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Герасим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов/Антипов/Александров
ИВ-1763: Герасиму 4 года, г.р. 1759 ИВ-1766: Герасиму 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Герасиму 7 лет, г.р. 1760 ИВ-1770: Герасиму 11 лет, г.р. 1759 ИВ-1771: Герасиму 10 лет, г.р. 1761 ИВ-1772: Герасиму 12 л... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1762
Сын: Хрисанф Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов/Антипов/Александров
МК-1762 16.03.1762 Деревни Маркова крестьянина Фёдора Антонова сын Хрисанф ИВ-1763: Хрисанфу 1 год, г.р. 1762 ИВ-1766: Хрисанфу 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Хрисанфу 4 года, г.р. 1763 ИВ-1770: Хрисанфу ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
МК-1780: 17.05.1780 Экономической волости Присецкой вотчины деревни Маркова крестьянский сын отрок Хрисанф Фёдоров с той же вотчины деревни Возгрева крестьянской дочерью девкой Екатериной Алексеевой п... Показать все
Смерть
Неизвестно