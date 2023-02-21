Герасим Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Фёдор Антонов/Антипов/Александров

Мать: Ксения Фёдорова

ИВ-1763: Герасиму 4 года, г.р. 1759 ИВ-1766: Герасиму 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Герасиму 7 лет, г.р. 1760 ИВ-1770: Герасиму 11 лет, г.р. 1759 ИВ-1771: Герасиму 10 лет, г.р. 1761 ИВ-1772: Герасиму 12 л... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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