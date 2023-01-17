Фёдор Антонов/Антипов/Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1728
Отец: Антон
Мать: не указана
ИВ-1763: Фёдору Антонову 29 лет, г.р. 1734 Двоюродный брат Евтихию Петрову ИВ-1766: Фёдору Антонову 40 лет, г.р. 1736 ИВ-1767: Фёдору 40 лет, г.р. 1737 ИВ-1770: Фёдору 44 года, г.р. 1726 ИВ-1771: Фёд... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Герасим Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
ИВ-1763: Герасиму 4 года, г.р. 1759 ИВ-1766: Герасиму 6 лет, г.р. 1760 ИВ-1767: Герасиму 7 лет, г.р. 1760 ИВ-1770: Герасиму 11 лет, г.р. 1759 ИВ-1771: Герасиму 10 лет, г.р. 1761 ИВ-1772: Герасиму 12 л... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1762
Сын: Хрисанф Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
МК-1762 16.03.1762 Деревни Маркова крестьянина Фёдора Антонова сын Хрисанф ИВ-1763: Хрисанфу 1 год, г.р. 1762 ИВ-1766: Хрисанфу 3 года, г.р. 1763 ИВ-1767: Хрисанфу 4 года, г.р. 1763 ИВ-1770: Хрисанфу ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Фёдорова
МК-1780: 17.05.1780 Экономической волости Присецкой вотчины деревни Маркова крестьянский сын отрок Хрисанф Фёдоров с той же вотчины деревни Возгрева крестьянской дочерью девкой Екатериной Алексеевой п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Умер до 1792, ИВ-1792 его жена Ксения Фёдорова - вдова.