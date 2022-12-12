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Евдокия Хрисанфова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Хрисанф Фёдоров

Мать: Екатерина Алексеева

ИВ-1788: Евдокии 3 года, г.р. 1785 ИВ-1790: Евдокии 5 лет, г.р. 1785 ИВ-1792: Евдокии 7 лет, г.р. 1785 ИВ-1805: Евдокии 20 лет, г.р. 1785
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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