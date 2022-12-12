Евдокия Хрисанфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Хрисанф Фёдоров
Мать: Екатерина Алексеева
ИВ-1788: Евдокии 3 года, г.р. 1785 ИВ-1790: Евдокии 5 лет, г.р. 1785 ИВ-1792: Евдокии 7 лет, г.р. 1785 ИВ-1805: Евдокии 20 лет, г.р. 1785
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно