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Степан/Стефан Хрисанфов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хрисанф Фёдоров

Мать: Екатерина Алексеева

ИВ-1782: Степану 2 года, г.р. 1780 ИВ-1788: Степану 8 лет, г.р. 1780 ИВ-1790: Степану 10 лет, г.р. 1780 ИВ-1792: Степана 12 лет, г.р. 1780 ИВ-1805: Степану 25 лет, г.р. 1780
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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