Степан/Стефан Хрисанфов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Хрисанф Фёдоров
Мать: Екатерина Алексеева
ИВ-1782: Степану 2 года, г.р. 1780 ИВ-1788: Степану 8 лет, г.р. 1780 ИВ-1790: Степану 10 лет, г.р. 1780 ИВ-1792: Степана 12 лет, г.р. 1780 ИВ-1805: Степану 25 лет, г.р. 1780
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно