Артём Фёдоров
Место рождения
Дата рождения12.10.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1812
Отец: Фёдор Хрисанфов
МК-1812 У кого кто родился. 12/13.10.1812 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Федора Кресанова жена Домна Космина родила сына Артемия, которой молитвован священником Иаковом Петровым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно