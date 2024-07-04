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Артём Фёдоров

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.10.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1812

Отец: Фёдор Хрисанфов

Мать: Первая Жена Домна Кузьмина

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1812 У кого кто родился. 12/13.10.1812 Того же уезда и вотчины деревни Маркова у крестьянина Федора Кресанова жена Домна Космина родила сына Артемия, которой молитвован священником Иаковом Петровым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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