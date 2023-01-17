Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения19.05.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1811
Отец: Фёдор Хрисанфов
Мать: Домна Космина
Рождение ребёнка
12.07.1834
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.05.1837
Жена: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
15.06.1838
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Наталья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно