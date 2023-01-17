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Иван Фёдоров

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1811

Отец: Фёдор Хрисанфов

Мать: Домна Космина

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1834

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.05.1837

Жена: Наталья Петрова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1838

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Наталья Петрова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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