Наталья Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1837
Муж: Иван Фёдоров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1838
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно