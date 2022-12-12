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Наталья Петрова

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Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Дмитриев

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.05.1837

Муж: Иван Фёдоров

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1838

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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