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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Бежецкого у., Филиппковской вол., д. Филиппково Бокареве Андрее Ефимовиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 г. // Гос. архив Россий Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1835Филипково, д. каз.при колодцах.81741133144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
790. Филипково, деревня бывшая государственная, дворов 51, жителей 305, волостное правление (уездный город в 8 верстах). В 8 верстах — церковь православная. В 9 верстах — Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Филипково
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
52Филиппково641¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110603Филиппководеревня57°47'36°32'O-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604455101д Филиппководеревня