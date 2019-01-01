деревня Филиппково, деревня Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Филиппково

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Бежецкого у., Филиппковской вол., д. Филиппково Бокареве Андрее Ефимовиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 г. // Гос. архив Россий Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1835Филипково, д. каз.при колодцах.81741133144

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Филипковская волость
790. Филипково, деревня бывшая государственная, дворов 51, жителей 305, волостное правление (уездный город в 8 верстах). В 8 верстах — церковь православная. В 9 верстах — Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Филипковская волость
деревня Филипково

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Филипковская волость
52Филиппково64

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
110603Филиппководеревня57°47'36°32'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Филиппковское сельское поселение
28604455101д Филиппководеревня
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