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Пётр Иванов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.06.1842

Дата смерти

11.07.1842

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1842

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Вторая Жена Наталья Петрова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1842 Петр 19/21.06.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена НатальяПетрова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц священник Иаков Пет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.07.1842
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1842 11/12.07.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянина Ивана Федорова сын Петр Погоста Лютниц священник Иаков Петров Таиров дьячек Тимофей Иванов Ветлицкий пономарь Петр Семен... Показать все