Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения19.06.1842
Дата смерти11.07.1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1842
Отец: Иван Фёдоров
МК-1842 Петр 19/21.06.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена НатальяПетрова, оба православного вероисповедания Погоста Лютниц священник Иаков Пет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1842
МК-1842 11/12.07.1842 Казенной Куликинской волости деревни Маркова крестьянина Ивана Федорова сын Петр Погоста Лютниц священник Иаков Петров Таиров дьячек Тимофей Иванов Ветлицкий пономарь Петр Семен... Показать все