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Васса Иванова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.08.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1839

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Вторая Жена Наталья Петрова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 6/9.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законной его жена Наталья Петрова оба православного вероисповедания Звание, имя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно