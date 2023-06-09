Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения06.08.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1839
Отец: Иван Фёдоров
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 6/9.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законной его жена Наталья Петрова оба православного вероисповедания Звание, имя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно