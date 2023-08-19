Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения12.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852
Отец: Иван Фёдоров
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Иоанн 12/13.04.1852 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена Наталья Петрова, оба православного исповедания Погоста Лютниц ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно