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Иван Иванов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Вторая Жена Наталья Петрова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Иоанн 12/13.04.1852 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Иван Федоров и законная его жена Наталья Петрова, оба православного исповедания Погоста Лютниц ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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