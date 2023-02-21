Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Хрисанфов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Хрисанфов

Рождение ребёнка
23.08.1824

Дочь: Наталья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Хрисанфов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Хрисанфов

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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