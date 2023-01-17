Ксения/Оксинья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Фёдор
Мать: не указана
В ИВ-1805 Ксении 21 года в Лукино нет. Более вероятно, что она из другой деревни. ИВ-1810 Ксении 27 лет, г.р. 1783
Рождение ребёнка
1802
Сын: Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин
ИВ-1810: Григорий 9 месяцев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пётр Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Никитин
Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно