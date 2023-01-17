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Ксения/Оксинья Фёдорова

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
В ИВ-1805 Ксении 21 года в Лукино нет. Более вероятно, что она из другой деревни. ИВ-1810 Ксении 27 лет, г.р. 1783
Рождение ребёнка
1802

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин

ИВ-1810: Григорий 9 месяцев
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пётр Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Никитин

Отец ребёнка: Никита Никитин/Аникитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Никитин/Аникитин

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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