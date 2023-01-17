Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения/Оксинья Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
В ИВ-1805 Ксении 21 года в Лукино нет. Более вероятно, что она из другой деревни. ИВ-1810 Ксении 27 лет, г.р. 1783
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