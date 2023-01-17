Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения/Оксинья Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
В ИВ-1805 Ксении 21 года в Лукино нет. Более вероятно, что она из другой деревни. ИВ-1810 Ксении 27 лет, г.р. 1783