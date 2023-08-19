Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения27.05.1861
Дата смерти17.07.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1861
Отец: Пётр Никитин
МК-1861 Феодор 27/28.05.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1861
МК-1861 17/18.07.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Петра Никитина сын Феодор Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь Петр Казанский Лета: 2 месяцов... Показать все