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Фёдор Петров

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.05.1861

Дата смерти

17.07.1861

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1861

Отец: Пётр Никитин

Мать: Вторая Жена Евдокия Савельева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1861 Феодор 27/28.05.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Петр Никитин и законная его жена Евдокия Саввина, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.07.1861
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1861 17/18.07.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Петра Никитина сын Феодор Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь Петр Казанский Лета: 2 месяцов... Показать все
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