Егор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Никитин

Егор Никитин

avatar

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никита Никитин/Аникитин

Мать: Ксения/Оксинья Фёдорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Бракосочетание
15.05.1830

Жена: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1832

Сын: Григорий Егоров

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Назар Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Рождение ребёнка
03.04.1838

Дочь: Моя Ирина Егорова

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1841

Дочь: Евфимия/Офимья Егорова

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Рождение ребёнка
28.10.1843

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1849

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close