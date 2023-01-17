Егор Никитин
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Никита Никитин/Аникитин
Мать: Ксения/Оксинья Фёдорова
ИВ-1810: Егору 8 лет, г.р. 1802
Бракосочетание
15.05.1830
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1832
Сын: Григорий Егоров
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Назар Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Рождение ребёнка
03.04.1838
Дочь: Моя Ирина Егорова
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Рождение ребёнка
04.07.1841
Дочь: Евфимия/Офимья Егорова
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Рождение ребёнка
28.10.1843
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Рождение ребёнка
21.01.1849
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно