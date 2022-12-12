Моя Мария Карпова/Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Мать: Акилина Иванова
15.05.1830 бракосочетание
Бракосочетание
15.05.1830
Муж: Егор Никитин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1832
Сын: Григорий Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
03.04.1838
Дочь: Моя Ирина Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
04.07.1841
Дочь: Евфимия/Офимья Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
28.10.1843
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Рождение ребёнка
21.01.1849
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно