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Моя Мария Карпова/Поликарпова

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Мать: Акилина Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
15.05.1830 бракосочетание
Бракосочетание
15.05.1830

Муж: Егор Никитин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1832

Сын: Григорий Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
03.04.1838

Дочь: Моя Ирина Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1841

Дочь: Евфимия/Офимья Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Рождение ребёнка
28.10.1843

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1849

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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