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Акилина Иванова

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
15.05.1830 бракосочетание
Рождение ребёнка
05.03.1811

Сын: Василий Поликарпов/Карпов

Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Поликарпова

Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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