Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
15.05.1830 бракосочетание
Рождение ребёнка
05.03.1811
Сын: Василий Поликарпов/Карпов
Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Поликарпова
Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Поликарпов
Отец ребёнка: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно