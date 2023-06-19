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Мавра Поликарпова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мой Поликарп Иосифов

Мать: Моя Акилина Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1821 Мавры нет ИВ-1822 Мавра 1=1821 ИВ-1823-1825 --- ИВ-1826-1829 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1830 Мавра Поликарпова 9=1821 ИВ-1831-1832 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1833 Мавра Поликарпова 12=1821 ИВ-1834... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1848

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 24/26.08.1848 Деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1851

Сын: Арсений Петров

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ МК-1851 Арсений 21/22.02.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лют... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1853 --- МК-1853 Агрипина 20/21.06.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дь... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1856

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 Никита 14/15.09.1856 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Петр Тяже... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: не указан

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Анна 1=1859 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1864 Анна 19/21.11.1864 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Алексей Док... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно