Мавра Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мой Поликарп Иосифов
Мать: Моя Акилина Иванова
ИВ-1821 Мавры нет ИВ-1822 Мавра 1=1821 ИВ-1823-1825 --- ИВ-1826-1829 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1830 Мавра Поликарпова 9=1821 ИВ-1831-1832 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1833 Мавра Поликарпова 12=1821 ИВ-1834... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1848
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 24/26.08.1848 Деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1851
Сын: Арсений Петров
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ МК-1851 Арсений 21/22.02.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лют... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
ИВ-1853 --- МК-1853 Агрипина 20/21.06.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дь... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1856
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
МК-1856 Никита 14/15.09.1856 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Петр Тяже... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: не указан
ИВ-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Анна 1=1859 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
МК-1864 Анна 19/21.11.1864 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Алексей Док... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно