Александр Петров
Место рождения
Дата рождения24.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848
Отец: Пётр Сергеев
Мать: Мавра Поликарпова
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 24/26.08.1848 Деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно