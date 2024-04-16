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Александр Петров

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848

Отец: Пётр Сергеев

Мать: Мавра Поликарпова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 24/26.08.1848 Деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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