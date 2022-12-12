Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Место рождения
Дата рождения23.02.1780
Дата смерти17.01.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.02.1780
Отец: Мой Иосиф Силин
МК-1780 24.02.1780 Деревни Маркова у крестьянина Иосифа Силина сын Поликарп. Восприемником был той же деревни крестьянин Сила Афанасьев [дед Поликарпа]. ИВ-1792 Поликарп 13=1779
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Моя Мария Карпова/Поликарпова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
15.05.1830 бракосочетание
Рождение ребёнка
05.03.1811
Сын: Василий Поликарпов/Карпов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Поликарпова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
17.01.1828
Возраст: 48 лет Причина смерти: неизвестно