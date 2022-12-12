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Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.02.1780

Дата смерти

17.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1780

Отец: Мой Иосиф Силин

Мать: Моя Евфимия/Офимья Павлова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1780 24.02.1780 Деревни Маркова у крестьянина Иосифа Силина сын Поликарп. Восприемником был той же деревни крестьянин Сила Афанасьев [дед Поликарпа]. ИВ-1792 Поликарп 13=1779
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Моя Мария Карпова/Поликарпова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
15.05.1830 бракосочетание
Рождение ребёнка
05.03.1811

Сын: Василий Поликарпов/Карпов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Поликарпова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1828
Возраст: 48 лет Причина смерти: неизвестно
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