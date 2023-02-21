Моя Евфимия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
АНДРЕЕВСКОЕ ЕВФИМИЯ ПАВЛОВА, НЕ БЫЛА ЛИ ОТДАНА НА ВОСПИТАНИЕ БРАТУ ОТЦА ИВАНУ НИКИТИНУ ПОСЛЕ СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ? СМОТРИ НИЖЕ!!! ИВ-1740 Евфимия 1=1739 ИВ-1741 Евфимия 2=1739 ИВ-1742 Евфимия 3=1739 ИВ-1... Показать все
Бракосочетание
06.05.1761
Муж: Мой Иосиф Силин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 06.05.1761 Той же вотчины деревни Маркова крестьянина Силы Афонасьева сын отрок Осип Той же вотчины деревни Андреевска крестьянкой Павловой дочерью Никитиной девкой Евфимьей первым браком
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Мой Иосиф Силин
ИВ-1772 Евдокии нет ИВ-1773 Евдокия 3=1770 ИВ-1774 Евдокия 3=1771 ИВ-1775 Евдокия 6=1769 ИВ-1776 Евдокия 7=1769 ИВ-1777-1780 --- ИВ-1781 Евдокия 12=1769 ИВ-1782 Евдокия 14=1768 РС-1782, страница 1483 ... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Мой Иосиф Силин
ИВ-1775 Акилины нет ИВ-1776 Акилина 4=1772 ИВ-1777-1780 --- Далее Акилины нет
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Домна Иосифова
Отец ребёнка: Мой Иосиф Силин
ИВ-1775 Домны нет ИВ-1776 Домна 2=1774 ИВ-1777-1780 Далее Домны нет
Рождение ребёнка
23.02.1780
Сын: Мой Поликарп Иосифов
Отец ребёнка: Мой Иосиф Силин
ИВ-1780 --- МК-1780 24.02.1780 Деревни Маркова у крестьянина Иосифа Силина сын Поликарп. Восприемником был той же деревни крестьянин Сила Афанасьев [дед Карпа]. ИВ-1781 Поликарп 1 ИВ-1782 Поликарп 2 Р... Показать все
Бракосочетание
1819
Муж: Мой Иосиф Силин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1813