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Мой Иосиф Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мой Сила Афанасьев

Мать: Моя Первая Жена Феодосия Еремеева

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Иосиф того же года=1745 ИВ-1746 Иосип 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Иосиф 2=1745 ИВ-1748 Иосиф 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иосиф 2=1748 ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
06.05.1761

Жена: Моя Евфимия/Офимья Павлова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 06.05.1761 Той же вотчины деревни Маркова крестьянина Силы Афонасьева сын отрок Осип Той же вотчины деревни Андреевска крестьянкой Павловой дочерью Никитиной девкой Евфимьей первым браком
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Моя Евфимия/Офимья Павлова

ИВ-1773: Евдокии 3 года, г.р. 1770
Рождение ребёнка
23.02.1780

Сын: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов

Мать ребёнка: Моя Евфимия/Офимья Павлова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1780 24.02.1780 Деревни Маркова у крестьянина Иосифа Силина сын Поликарп. Восприемником был той же деревни крестьянин Сила Афанасьев [дед Поликарпа]. ИВ-1792 Поликарп 13=1779
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Евфимия/Офимья Павлова

Смерть
Неизвестно
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