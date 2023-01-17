Мой Иосиф Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1744
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Иосиф того же года=1745 ИВ-1746 Иосип 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Иосиф 2=1745 ИВ-1748 Иосиф 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иосиф 2=1748 ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
06.05.1761
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 06.05.1761 Той же вотчины деревни Маркова крестьянина Силы Афонасьева сын отрок Осип Той же вотчины деревни Андреевска крестьянкой Павловой дочерью Никитиной девкой Евфимьей первым браком
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Моя Евфимия/Офимья Павлова
ИВ-1773: Евдокии 3 года, г.р. 1770
Рождение ребёнка
23.02.1780
Сын: Мой Карп/Поликарп Иосифов/Осипов
Мать ребёнка: Моя Евфимия/Офимья Павлова
МК-1780 24.02.1780 Деревни Маркова у крестьянина Иосифа Силина сын Поликарп. Восприемником был той же деревни крестьянин Сила Афанасьев [дед Поликарпа]. ИВ-1792 Поликарп 13=1779
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно