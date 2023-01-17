Моя Первая Жена Феодосия Еремеева
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти24.01.1761
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1714
Отец: Еремей
Мать: не указана
Откуда родом моя Феодосия? Не с Марково ли? Там есть Еремеевы! МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан=родила в 17 лет ИВ-1737 Феодосия ИВАНОВА 23=1714 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1731
Сын: Степан Силин
Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев
МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы Афонасьева сын Стефан ИВ-1737 Стефан 5=1732 ИВ-1739 Стефан 7=1732 ИВ-1740 Стефан 8=1732 ИВ-1741 Стефан 9=1732 ИВ-1742 Стефан ... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Силин
Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев
ИВ-1737 Иван 2=1735 ИВ-1739 Иван 4=1735 ИВ-1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Евдокия Силина
Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 5=1739 ИВ-1745 Евдокия 6=1739 ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия 9=1741 ИВ-1750 Евдокии нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мой Иосиф Силин
Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Иосиф того же года=1745 ИВ-1746 Иосип 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Иосиф 2=1745 ИВ-1748 Иосиф 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иосиф 2=1748 ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Сила Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1761
МК-1761 24.01.1761 Деревни Маркова крестьянина Силы Афанасьева жена Федосья Еремеева