Моя Первая Жена Феодосия Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моя Первая Жена Феодосия Еремеева

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

24.01.1761

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Еремей

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Откуда родом моя Феодосия? Не с Марково ли? Там есть Еремеевы! МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан=родила в 17 лет ИВ-1737 Феодосия ИВАНОВА 23=1714 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1731

Сын: Степан Силин

Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев

МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы Афонасьева сын Стефан ИВ-1737 Стефан 5=1732 ИВ-1739 Стефан 7=1732 ИВ-1740 Стефан 8=1732 ИВ-1741 Стефан 9=1732 ИВ-1742 Стефан ... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Силин

Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев

ИВ-1737 Иван 2=1735 ИВ-1739 Иван 4=1735 ИВ-1742, 1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ивана нет (где он?)
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Евдокия Силина

Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 5=1739 ИВ-1745 Евдокия 6=1739 ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокия 9=1741 ИВ-1750 Евдокии нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мой Иосиф Силин

Отец ребёнка: Мой Сила Афанасьев

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иосип 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Иосиф того же года=1745 ИВ-1746 Иосип 6 месяцев=1746 ИВ-1747 Иосиф 2=1745 ИВ-1748 Иосиф 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иосиф 2=1748 ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Сила Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.01.1761
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 24.01.1761 Деревни Маркова крестьянина Силы Афанасьева жена Федосья Еремеева
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